Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat Belediyesince Kuyumcular Çarşısı ile Estel Dörtyol Mevkisinde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlara aşure ikram etti.

Şahin, yaptığı açıklamada, Muharrem ayının birlik ve beraberliğin daha çok pekişeceği bir ay olması temennisinde bulundu.

Etkinliğe, Belediye Başkan yardımcıları Abdurrahim Çelik, Masum Cengiz ve Ali Alptekin, Midyat Belediyesi Özel Kalem Müdürü Halil Polat, Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir, Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, birim müdürleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.