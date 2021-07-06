İlk olarak Yeni Mahallede inşası devam eden kültür ve kongre merkezindeki çalışmaları inceleyen Şahin, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Şahin, ilçenin ihtiyacını büyük oranda karşılaması beklenen kültür ve kongre merkezinin 5 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu, merkezde 1500 kişilik salon, 110 kişilik sinema salonu, kafeterya, briç salonları, oyun alanlarının yer alacağını söyledi.

Daha sonra Bağlar Mahallesindeki TOKİ İlkokulunun bulunduğu alana kurulan portatif havuzu inceleyen Şahin, havuzda yüzlerce çocuğun yüzme öğreneceğini ifade ederek, bu güzel projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Ulucami ve Ortaçarşı mahallelerinde yapılan meydan düzenlemelerini, yapımı tamamlanan, Matiate Kazı ve Restorasyon Evi’ni, kısa zamanda tamamlanacak olan kent müzesini, yapımına yeni başlanan Bağdatlı Şeyh Halil Türbesi ile Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceleyen Şahin, bu çalışmaların ilçenin ticari hayatına canlılık getireceğini, ekonomisine değer katacağını aktardı.

Belediye Başkanı Şahin'e ziyaretleri sırasında AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Fen İşleri Müdürü Veysel Tunç eşlik etti.