Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 09:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Havaya ateş eden maganda korku dolu anlar yaşattı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun’un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş eden maganda korku dolu anlar yaşattı.
Sedde boyunda düğün konvoyunun önünde kimliği belirsiz bir magandanın elinde bulunan otomatik silahla havaya ateş etmesini gören bir küçük çocuk korkudan ağlamaya başladı. Silahla havaya ateş edildiği anlar bir anne tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kadın, ağlayan çocuğunu ise "Korkma korkma" diye sakinleştirmeye çalıştı.
Etiketler: Samsun
Sıradaki Haber
LGS 2021 tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 LGS tercih dönemi...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz