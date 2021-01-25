Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından başlatılan "Sokak hayvanlarına ses ol, bir kap mama ver" kampanyası kapsamında sokak hayvanları için yem ve mama toplandı.

Belediye ekipleri, hayırseverlerin de yardımı ile toplanan yem ve mamaları ilçenin farklı noktalarında yerleştirilen kaplara bıraktı.

Midyat Belediyesi Beyaz Masa sorumlusu Selami Akçay, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Şu ana kadar yaklaşık 500 kilogram mama topladıklarını dile getiren Akçay, şunları kaydetti:

"Şu anda topladığımız mamaları belirli noktalarda hayvanlara verdik. Pandemi nedeniyle hafta sonları sokakta aç kalan hayvanlara destek sunmaya çalışıyoruz. Sürekli mama topluyor ve sokakta yaşayan hayvanlara mama desteğinde bulunuyoruz."