Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü.
Manisa'da alınan bilgiye göre, Ç.G. (29) idaresindeki 06 RED 54 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde Mestan Zencir (23) idaresindeki 45 KA 8275 plakalı motosiklete yandan çarptı.
Motosiklet sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Zencir'in cenazesi, otopsi için Alaşehir Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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