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Güncel
AA 01.03.2024 11:32

MHP'nin Bayburt belediye başkan adayları tanıtıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı.

MHP'nin Bayburt belediye başkan adayları tanıtıldı
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan MHP il adayı ve mevcut Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 5 yıl boyunca yaptığı çalışmaları anlattı.

Gece gündüz Bayburt halkına hizmet etmeye çalıştığını belirten Pekmezci, "Siz buna layıksınız, size layık olmaya gayret ettik. Bayburt Belediyesi kapısına gelip de geri dönen hiçbir vatandaşımız olmadı. Bizim hiç kimseyle kavgamız, gürültümüz, farklı bir boyutta çalışmamız olmadı. Biz sizinle bir gönül yolculuğuna çıktık, Allah'ın izniyle o yolda başarılı olduk ve size layık olmaya gayret ettik." diye konuştu.

MHP'nin Bayburt belediye başkan adayları tanıtıldı

Pekmezci, yeniden göreve gelmesi halinde hayata geçireceği projeleri de tanıttı.

Programda, MHP Aydıntepe ilçe adayı ve mevcut Belediye Başkanı Haşim Şentürk, MHP Demirözü Belediye Başkan adayı Nejmeddin Ersen, MHP Gökçedere belde adayı ve mevcut Belediye Başkanı Yavuz Bakır ve Arpalı Belediye Başkan adayı Kurban Kahraman da projelerini tanıttı.

MHP MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal, MHP Gümüşhane İl Başkanı Mete Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, partiler ve vatandaşların katıldığı programda, Ali Kınık şarkılar seslendirdi.

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