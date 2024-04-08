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Güncel
İHA 08.04.2024 09:46

Mezarlık ziyaretine gitti, aracı yandı

Karaman’da mezarlık ziyaretine giden vatandaşın park halindeki aracı yandı.

Mezarlık ziyaretine gitti, aracı yandı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi, İl Emniyet Müdürlüğü binası yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. isimli vatandaş mezarlık ziyareti yapmak için 70 ES 462 plakalı Peugeot marka hafif ticari aracı ile şehir mezarlığına geldi.

Aracını yol kenarına park eden B.Ç., daha sonra mezarlığa girdi. Bir süre sonra oradan geçmekte olan vatandaşlar aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini görerek durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi motor kısmından yanmaya başlayan araca müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis, plaka kaydından telefon numarasına ulaştığı araç sahibini olay yerine çağırdı.

Aracının başına gelen sahibi gördüğü manzara karşısında bir süre şaşkınlığını gizleyemedi. İtfaiyenin soğutma çalışmalarını izleyen araç sahibi B.Ç., “Mezarlığa dua etmek için girmiştim. Daha 5 dakika olmadı. Aracın yandığını yoldan geçen vatandaşlar görüp haber etmişler” diye konuştu.

Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangınla ilgili araç sahibi kimseden şikayetçi olmadığını söyledi. Hafif ticari araç, itfaiye ve polis ekiplerinin ayrılmasından sonra, sahibinin çağırdığı çekici ile olay yerinden götürüldü.

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