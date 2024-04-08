Rengarenk bayram şekerleri Amasya’da tezgahları süslemeye başladı

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde esnaflık yapan Fikri Demir, Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte tezgahlarında şeker ve çikolataların yerini aldığını belirtti. Vatandaşların büyük bir sevinçle bayramı karşıladığını ve hazırlıklarını yaptığını söyleyen Demir, ürünlerin geldiğini ve tezgahlara yerleştirdiklerini ifade etti.



Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.



Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez ikramlıkları arasında bulunan şeker ve çikolatalara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bayramın gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan ürünler, vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Şeker ve çikolata alışverişi yapan vatandaşlar, bayramın coşkusunu yaşama fırsatı buldu.