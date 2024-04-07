Bismil'de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Bismil'in kırsal Çöltepe Mahallesi'nde otomobil, sürücüsü Ö.'nün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü ile birlikte 25 yaşındaki bir kişi, 2 yaşındaki bir çocuk ve A.Ö.K. isimli 9 yaşındaki bir çocuk yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.



Yaralılar hastaneye kaldırıldı.



Otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan yaralı, buradan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.