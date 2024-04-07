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Güncel
AA 07.04.2024 13:53

Manavgat'ta aranan 101 kişi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen ay haklarında arama kararı bulunan ve polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 101 kişi tutuklandı.

Manavgat'ta aranan 101 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele etmek ve meydana gelen olayların şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda mart ayında, açıktan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, yağma ve kapkaç suçundan gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 205 şahıs yakalandı, yakalanan şahıslardan 98'i tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda 2 tabanca, 1 kesici alet ve 100 tabanca fişeği ele geçirildi.

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