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Güncel
DHA 09.01.2024 19:03

Mevsimler kaydı, Kangallar kışlıklarına bürünemedi

Sivas'ın marka değeri Kangal köpekleri, istenilen kar yağışı ve soğuk hava gerçekleşmeyince kışlık postlarına bürünemedi.

Mevsimler kaydı, Kangallar kışlıklarına bürünemedi

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, "Mevsim kayması, tüylerin kalınlaşmasını engelledi. Kangallar, bu durumdan etkileniyor. Kış mevsiminde olunmasına rağmen hala tüyleri kalınlaşmadı" dedi.
Sivas'ta ocak ayının ortasına gelinmesine rağmen kent genelinde henüz kar yağışı istenilen seviyede görülmedi. Bu durum özellikle Sivas'ta yetiştirilen Kangal köpeklerinin kışlık tüylerine geçişlerini de etkiledi. Eksi 40 dereceye kadar soğuk havalara karşı dayanıklı yapıları ile bilinen Kangal köpeklerinin kasım ayında tamamlanması beklenen kışlık tüy değişimi gerçekleşmedi.

"15 gün zorlanacaklar"

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, Kangal köpeklerinin bulundukları ortama ve iklime uyum sağlayabildiğini belirterek, "Yazın yazlık tüylerine ulaşıyorlar ve onlar daha kısa tüy yapısına sahip. Kışın da bu tüyler soğukların artmasıyla iyice uzuyor ve kalınlaşıyor. Post yapısı daha kalın bir duruma geliyor. Ama şu an iklimin kayması ve havaların sıcak gitmesinden dolayı Kangal köpekleri, hala yazlık postlarında duruyor. Bundan dolayı postlarına daha tam ulaşamadılar. Normalde kasım ayında, ocak gelmeden kışlık postlarına ulaşmaları lazım. Ama şu an daha kar da yağmadığı için, hava da sıcak olduğu için hala yazlık poslarındalar. Havaların soğuması ile tüy yapılarını daha uzatarak, kışlık postlarına ulaşacaklarına inanıyorum. Mevsim kayması, tüylerin kalınlaşmasını engelledi. Kangallar, bu durumdan etkileniyor. Kış mevsiminde olunmasına rağmen hala tüyleri kalınlaşmadı. Ani bir hava soğuması sonucu Kangal köpekleri, 15 gün zorlanacaklar" dedi.

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