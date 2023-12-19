Puslu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
TRT Haber 19.12.2023 10:44

Mevlana Celaleddin-i Rumi Tahran'da anıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi, 750. Vuslat yıl dönümü vesilesi ile İran’ın başkenti Tahran’da anıldı.

Harun Aykaç
Harun Aykaç
Mevlana Celaleddin-i Rumi Tahran'da anıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi Tahran'da anıldı.

Tahran Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği programa Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ile birçok İranlı ve İran’da yaşayan Türk davetli katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü Müdürü İbrahim Furkan Özdemir, enstitü öğretmenleri ve öğrencileri el ele vererek Hz. Mevlana’yı çeşitli yönleri ile gelen misafirlere takdim ettiler. Ayrıca Hz. Mevlana’nın eserlerini Farsça ve Türkçe olarak seslendiren Yunus Emre Enstitüsü öğretmen ve öğrencileri büyük bir beğeni aldı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 750. yılında anılıyor
Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 750. yılında anılıyor

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç anma programında Hazreti Mevlana'nın vuslata erişinin 750. Sene-i devriyesi olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi:

"Mevlana bizim ortak değerlerimizden birisi, hem İran coğrafyasında hem Anadolu coğrafyasında, bunun dışında Balkanlarda ve Arap ülkelerinde Mevlana’nın çok büyük tesiri olmuş. Yüz yıllarca Mevlana ve onun yetiştirdiği öğrencilerin etkisi bütün Anadolu coğrafyası, Osmanlı devletinin hakim olduğu yerlerde etkin olmuş. Mevlana’nın eserleri Farsça bu açıdan da Mevlana’nın kendi dilini konuşan bir ülkede bulunuyoruz. Tahran şehrinde bulunuyoruz. Mevlana’yı en iyi anlayabilen muhataplar belki farsça konuşan insanlar, fakat tabii tarih boyunca Mevlana’nın şekillendirdiği bir kültür var. Anadolu’da Mevlevilik, Anadolu irfanının kılcal damarlarına işlemiş bir kültür. O açıdan belki biz Anadolu’da Türkiye’de dil olarak konuşma dili olarak Farsça’yı bilmiyoruz, konuşmuyoruz; ama diyebiliriz ki, Mevlana’yı en rahat en iyi şekilde anlayabilen toplumlardan biri Türkiye’de yaşayan Türk toplumudur. "

Tahran’daki Hz. Mevlana'nın vuslata erişinin 750. yıl dönümü programı, Mevlana’dan şiir dinletileri ile son buldu.

ETİKETLER
İran Mevlana Yunus Emre Enstitüsü
Sıradaki Haber
Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
Kızıldeniz’de neler oluyor?
12:20
Bakan Tunç: Vatandaşımızın hakkını hukukunu koruyacağız
12:22
Batman Valiliği uçaksavar atışları nedeniyle vatandaşları uyardı
12:17
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Fiyat artışları çok daha makul düzeylere gerileyecek
12:16
73 yaşında çift ana dalda yüksek lisans yapıyor
12:11
ABD'de TikTok, Meta ve X şirketleri Utah eyalet yönetimine dava açtı
Kars Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu
Kars Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu
FOTO FOKUS
TRT, sigara bağımlılığı ile mücadelesinden dolayı ödüle layık görüldü
TRT, sigara bağımlılığı ile mücadelesinden dolayı ödüle layık görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ