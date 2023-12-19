Mevlana Celaleddin-i Rumi Tahran'da anıldı.

Tahran Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği programa Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ile birçok İranlı ve İran’da yaşayan Türk davetli katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü Müdürü İbrahim Furkan Özdemir, enstitü öğretmenleri ve öğrencileri el ele vererek Hz. Mevlana’yı çeşitli yönleri ile gelen misafirlere takdim ettiler. Ayrıca Hz. Mevlana’nın eserlerini Farsça ve Türkçe olarak seslendiren Yunus Emre Enstitüsü öğretmen ve öğrencileri büyük bir beğeni aldı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç anma programında Hazreti Mevlana'nın vuslata erişinin 750. Sene-i devriyesi olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi:

"Mevlana bizim ortak değerlerimizden birisi, hem İran coğrafyasında hem Anadolu coğrafyasında, bunun dışında Balkanlarda ve Arap ülkelerinde Mevlana’nın çok büyük tesiri olmuş. Yüz yıllarca Mevlana ve onun yetiştirdiği öğrencilerin etkisi bütün Anadolu coğrafyası, Osmanlı devletinin hakim olduğu yerlerde etkin olmuş. Mevlana’nın eserleri Farsça bu açıdan da Mevlana’nın kendi dilini konuşan bir ülkede bulunuyoruz. Tahran şehrinde bulunuyoruz. Mevlana’yı en iyi anlayabilen muhataplar belki farsça konuşan insanlar, fakat tabii tarih boyunca Mevlana’nın şekillendirdiği bir kültür var. Anadolu’da Mevlevilik, Anadolu irfanının kılcal damarlarına işlemiş bir kültür. O açıdan belki biz Anadolu’da Türkiye’de dil olarak konuşma dili olarak Farsça’yı bilmiyoruz, konuşmuyoruz; ama diyebiliriz ki, Mevlana’yı en rahat en iyi şekilde anlayabilen toplumlardan biri Türkiye’de yaşayan Türk toplumudur. "

Tahran’daki Hz. Mevlana'nın vuslata erişinin 750. yıl dönümü programı, Mevlana’dan şiir dinletileri ile son buldu.