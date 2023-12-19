Puslu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.12.2023 10:47

Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa-Karacabey kara yolu Gölyazı Mahallesi yakınlarında Erkan K. idaresindeki tıra, arkadan gelen Rıdvan Acar (74) yönetimindeki hafif ticari araç, Ahmet D.'nin kullandığı otomobil ile Mithat D. yönetimindeki tır çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil ve hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden Rıdvan Acar araçta sıkıştı. İtfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet D. ve yanında bulunan Hatice D., 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

ETİKETLER
Bursa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Alev alan kamyonu akaryakıt istasyonuna yakın park etti; fark edince hızla uzaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Kızıldeniz’de neler oluyor?
12:20
Bakan Tunç: Vatandaşımızın hakkını hukukunu koruyacağız
12:22
Batman Valiliği uçaksavar atışları nedeniyle vatandaşları uyardı
12:17
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Fiyat artışları çok daha makul düzeylere gerileyecek
12:16
73 yaşında çift ana dalda yüksek lisans yapıyor
12:11
ABD'de TikTok, Meta ve X şirketleri Utah eyalet yönetimine dava açtı
Kars Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu
Kars Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu
FOTO FOKUS
TRT, sigara bağımlılığı ile mücadelesinden dolayı ödüle layık görüldü
TRT, sigara bağımlılığı ile mücadelesinden dolayı ödüle layık görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ