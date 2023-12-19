Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa-Karacabey kara yolu Gölyazı Mahallesi yakınlarında Erkan K. idaresindeki tıra, arkadan gelen Rıdvan Acar (74) yönetimindeki hafif ticari araç, Ahmet D.'nin kullandığı otomobil ile Mithat D. yönetimindeki tır çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobil ve hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden Rıdvan Acar araçta sıkıştı. İtfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet D. ve yanında bulunan Hatice D., 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.