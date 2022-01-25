Diyarbakır'da yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor.

Kentte 26 Ocak Çarşamba gece saat 03.00'te ve 27 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yoğun kar yağışı bekleniyor.

Başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ riski, yüksek kesimlerde tipi türü olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.