Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kalacak yer ihtiyacı duyan bin kişiyi aşkın yolcu misafirhanelerde ve yurtlarda ağırlandı.

Yollarda seyir halinde olan vatandaşların kar ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için sıcak çorba ve çay ikramları aralıksız sürüyor.

Valilik, zorunlu olmadıkça özel araçlarla seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.