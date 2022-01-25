Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcular misafirhane ve yurtlara yerleştirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Sakarya'da yoğun kar nedeniyle yola devam edemeyen bini aşkın yolcu, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi.
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kalacak yer ihtiyacı duyan bin kişiyi aşkın yolcu misafirhanelerde ve yurtlarda ağırlandı.
Yollarda seyir halinde olan vatandaşların kar ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için sıcak çorba ve çay ikramları aralıksız sürüyor.
Valilik, zorunlu olmadıkça özel araçlarla seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.
Etiketler: Kar Yağışı Sakarya
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