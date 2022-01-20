Meteoroloji'den Batman ve çere illeri için yeni bir kar yağışı uyarısı daha geldi. Yarın öğleden sonra başlayacağı belirtilen kar yağışı 2 gün sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede beklenen yağışların 18.01.2022 Salı günü öğle saatlerinden itibaren (Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır çevreleri, Batman'ın kuzeyinde) yoğun kar (20 cm. üzeri), bölgenin güneyinde (Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa'nın güneyinde) kuvvetli yer yer yoğun kar (10-30 cm.) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneydoğu yönlerden, Çarşamba günü kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının, 20.01.2022 sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi.