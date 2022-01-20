İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyüne giden 45 öğrencinin bulunduğu 3 okul servisi kar ve tipi nedeniyle ilerleyemedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel idaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, 3 saat süren çalışmanın ardından yolu açarak servislerin köye ulaşmasını sağladı.

Öğrencilerden Züleyha Başcim, yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldıklarını belirterek, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Müslüme Hividar Atsız da araçların yolda kaydığı için ilerleyemediklerini ifade etti.