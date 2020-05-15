Haber Giriş: Kaynak: AA
Meslek lisesinde N95 ve cerrahi maske makinesi üretildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından cerrahi ve N95 (FFP2) tipi maske makinesi üretildi.
İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yusuf Yıldırım, üretilen makinelerin tanıtımı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, okul olarak Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.
Öğretmen ve öğrencilerle 45 günde çalışmaları tamamladıklarını aktaran Yıldırım, makinenin standartlara uygun yerli ve milli olduğunu ifade etti.
Dakikada 80 maske üretiliyor
Yıldırım, makineyle dakikada 60 ila 80 maske üretilebildiğini dile getirerek, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.
Tanıtım programına Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan da katıldı.
Sağlık Bakanlığı Tıbbı Cihaz Yönetmenliği'ne uygun üretilen makineler, 12 metre uzunluğunda birbirine entegre 6 üniteden oluşuyor.
Etiketler: üretim öğrenci n95 maske meslek lisesiSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 13:09
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