Haber Giriş: Kaynak: AA
Mert Gölü'nün bazı kesimleri buz tuttu
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşmesiyle kentteki süs havuzları ile longoz ormanları içerisinde yer alan Mert Gölü'nün kıyı kesimleri buz tuttu.
Hava sıcaklığının düşmesi ile Mert Gölü'ndeki kuşların da yem bulmakta zorlandığı görüldü. Bölgeye gelen vatandaşlar kuşlara yem attı.
Kuzeyde yer alan ilçelerden Demirköy'de bazı evlerin çatılarından buz sarkıtları oluştu.
Karayolları ve belediye ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.
Meteorolojik verilere göre, kent genelinde hava sıcaklıklarının hafta ortasında yükselmesi bekleniyor.
Etiketler: kırklareli mert gölü buz soğuk havaSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 12:00
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