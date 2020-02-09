Hava sıcaklığının düşmesi ile Mert Gölü'ndeki kuşların da yem bulmakta zorlandığı görüldü. Bölgeye gelen vatandaşlar kuşlara yem attı.

Kuzeyde yer alan ilçelerden Demirköy'de bazı evlerin çatılarından buz sarkıtları oluştu.

Karayolları ve belediye ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

Meteorolojik verilere göre, kent genelinde hava sıcaklıklarının hafta ortasında yükselmesi bekleniyor.