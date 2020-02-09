Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, park içerisindeki karavan ve çadır kamp alanı yabancı turistlerin uğrak mekanlarından biri haline geldi.

Avrupa'dan yola çıkan karavancıların rotalarına eklediği Ormanya, son olarak İspanya ve İngiltere'den gelen turistleri ağırladı.

Hayallerini gerçekleştirmek için evlerini satarak karavan alan Arjantinli Crivello ailesi, İspanya'dan başladıkları uzun yolculukları sırasında Ormanya'da mola verdi.

Eşi Karina ve oğlu Nicolas ile uzun süredir yollarda olan Gonzalo Crivello, geçen yıl kasım ayında başlayan maceraları kapsamında İspanya, İtalya, Tunus, Avusturya, Slovenya, Polonya, Romanya ve Bulgaristan'a gittiklerini belirterek, Türkiye turundan sonra Balkanlar'ı gezerek İspanya'ya dönmeyi planladıklarını anlattı.

Ormanya'nın çocuklu aileler için ideal bir kamp yeri olduğunu kaydeden Gonzalo Crivello, "Ormanya'nın hayal ettiğimizden çok daha güzel. Çalışan arkadaşlar, kamp alanı, güvenliği her şey mükemmeldi. Çocuğumuzun güvenli bir şekilde bisiklet sürebilmesi, doğayla temas halinde olması bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

İngiltere'den üç yıl önce Avrupa turuna çıkan Nathan Dunn ise eve dönüş yolculuğu sırasında arkadaşının tavsiyesi üzerine rotasını Kocaeli'ye çevirdi.

Ormanya'da kamp yapan Dunn, üç yıllık seyahatinin bir yılını İsveç'te geçirdiğini belirterek, burada çalışıp büyük bir karavan aldıktan sonra eve dönmeye karar verdiğini kaydetti.

Yolculuğu esnasında bir arkadaşından Ormanya'dan haberdar olduğunu belirten Dunn, Ormanya'da kamp yaptığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.