M.H. idaresindeki 33 MA 6511 plakalı panelvan, merkez Mezitli ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'ndaki altgeçitte önce 33 AHU 288 plakalı otomobile ardından 01 DEN 69 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kaza yapan araçlara çarpmamak için ani fren yapan 33 D 3963 plakalı otomobile ise 33 KEZ 11 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan 2 kişi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.