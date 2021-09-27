Beylerderesi Kaptaj'da düzenlenen törende hem kaptajın açılışı hem de Yeşilyurt Batı Kollektörü'nün temeli atıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçmişte Beylerderesi'ne atık suların aktığını ve bu atık suların dere suyuna karışmasını önlemek için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Suyun bütün canlılar için büyük önem taşıdığını dile getiren Gürkan, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Burada tüm işlemler bittiğinde saniyede 1500 litre mevcut kaptajımıza alternatif yeni bir kaptaj ihya ediyoruz. Bir kısmı Meled Deresi'nden, 1000 litrelik kısmı da bu bölgeden elde edilecek. Kaptajımızda saniyede yaklaşık 500 litre su var. Şu an 50 litresini kullanıyoruz."

Gürkan, Yeşilyurt Batı Kollektörü'nün 37 kilometrelik kısmının yaklaşık yüzde 20'sinin tamamlandığını belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, dünyanın kuraklıkla mücadele ettiği dönemde içme suyu ve kanalizasyonla ilgili belediyenin önemli projeleri hayata geçirdiğini dile getirerek, "Batı Kollektörü 30 milyonluk önemli bir rakam, belediyenin bu projeyi hayata geçirmesi, önemli bir adım. Kanalizasyon sorununun çözülmesi için önemli bir adım. Yeni bir içme suyu kaynağı kent için önemli, 1000 tonluk içme suyu deposu da yapılmış. Belediyemiz toplamda 50 milyonluk yatırımı hizmete sunuyor." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise suyun değerlendirildiği bir yatırımın daha hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Gürkan, Çalık, Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı kurdelesi kesilerek hizmete alınan kaptajı gezdi.