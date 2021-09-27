Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD tarafından İtfaiyecilik Haftası kapsamında Tarihi Çarşı bölgesinde tarihi evler, konaklar, oteller, iş yerlerinde vatandaşlara yangınlara karşı bilgilendirici kitaplar dağıtıldı.

Tarihi ev, konak ve otellerde baca temizliği uyarıları yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü, AA muhabirine, tarihi konakların elektrik tesisatlarının çoğunun eski olduğunu ve değişmesi gerektiğini vurguladı.

Tarihi konaklarda 200 yıllık bacaların olduğuna dikkati çeken Gökçü, "Bunların tamir edilmesi ve temizliğinin yapılması gerekiyor. Tarihi çarşı bölgesinde trafik sorunu var. Onun çözülmesi gerekiyor. Bu sorunlar çözülürse yangınlara daha iyi ve çabuk müdahale ederiz. Tarihi konakları devamlı kontrol ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gökçü, düzensiz park edilen araçlar nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını vurgulayarak, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.