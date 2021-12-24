Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı oldukları öne sürülen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.
Güvenlik güçleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 1 kilo 451 gram sentetik uyuşturucu, 9,35 gram esrar, ikişer ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile bunlara ait mermi ve fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Mersin Uyuşturucu
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