Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 09:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
[FotoğraF: İHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda evinde 12 adet Hint keneviri bitkisi bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma kapsamında bir evde yasa dışı kenevir bitkisi ekildiği bilgisini aldı.
Yapılan operasyonda uyuşturucu madde üretmek amacıyla ekilen 12 kök kenevir ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli 'uyuşturucu madde imal' suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Bursa'da büfeden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliyi esnaf yakaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz