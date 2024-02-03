Duman 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.02.2024 15:08

Mersin'de "Üretici ve Tüketici El Ele Kampanyası" başlatıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde başlatılan "Üretici ve Tüketici El Ele Kampanyası" kapsamında Aksaray'da vatandaşlara ulaştırılmak üzere 20 ton limon gönderildi.

Mersin'de "Üretici ve Tüketici El Ele Kampanyası" başlatıldı

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ve Atayurt Hal Komisyoncular Derneğince narenciye ürünlerinin iç piyasada tanıtılması ve tüketimin artırılmasına yönelik başlatılan kampanya kapsamında üreticilerden limon toplantı.

Yaklaşık 20 ton limon Atayurt Hali'nde bir kamyona yüklenerek, düzenlenen programla Aksaray'a gönderildi. Aksaray Ticaret Borsasının koordinesinde limonlar kentteki vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

"Üretici ve Tüketici El Ele Kampanyası" kapsamında ilerleyen süreçte tüm illere narenciye ürünü gönderilmesi hedefleniyor.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, gazetecilere, kampanyaya üreticilerin destek verdiğini söyledi.

Amaçlarının narenciye tüketimini arttırmak olduğunu belirten Kaynar, kampanya kapsamında tüm illere ürün gönderilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Atayurt Hal Komisyoncular Derneği Başkanı İbrahim Kaynar da kampanyayla narenciye tüketimini arttıracaklarını söyledi.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlçemizde 20 bin dekar alanda narenciye var. Bu yıl rekoltenin yüksek olmasından dolayı 80-100 bin ton ürün elde etmeyi bekliyoruz." dedi.

Düzenlenen etkinliğe, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, üreticiler ve diğer ilgililer katıldı.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Uşak'ta meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:06
Kocaeli'de fabrika yangını
15:12
Hataylı esnaf: Memleketine geri dön, umut var
14:57
Devlet seferber oldu: Deprem bölgesi ayağa kaldırıldı
14:22
Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu
14:24
Emine Erdoğan "Sanayide Su Verimliliği İş Birliği Protokolü"nün hayırlı olmasını diledi
15:13
Yazar Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
Yazar Alev Alatlı, son yolculuğuna uğurlandı
Yazar Alev Alatlı, son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
Devlet seferber oldu: Deprem bölgesi ayağa kaldırıldı
Devlet seferber oldu: Deprem bölgesi ayağa kaldırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ