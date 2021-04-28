Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda kılıç ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kılıç bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir şüphelinin tarihi eser satmak için müşteri aradığı istihbaratına ulaşan ekipler çalışma başlattı.
Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen ve "lejyoner kılıcı" olarak adlandırılan parça ele geçirildi.
Eser, incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Tarihi Eser
Son Haberler
- 13:32
- 13:25
- 13:31
- 13:20
- 13:30
Sıradaki Haber
Adana'da tefecilik operasyonu: 1 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz