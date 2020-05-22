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Mersin'de otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DL 6832 plakalı otomobil, sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçtaki Nuran A. (26), Gülçin A. (24), Tekin Y. (43) ve Mesut A'yı (32) çıkardı.
Çevredekiler de suya girerek ekiplerin çalışmasına destek verdi.
Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan Nuran A, Tekin Y. ve Mesut A. yaşamını yitirdi.
Gülçin A'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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