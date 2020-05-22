Haber Giriş: Kaynak: AA
Geleneksel bayram kömbesi mesaisi başladı
[Fotoğraf: AA]
Yumurtalık ilçesinde kadınlar, bayramların vazgeçilmez lezzeti kömbeyi hazırlayarak Ramazan Bayramı'na yetiştirmeye çalışıyor.
Bayramların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kömbe, bu yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Ramazan Bayramı'nda ziyarete gelemeyecek akrabalara gönderilmek için hazırlanıyor.
Kadınlar, evlerinin avlusunda şarkı ve türküler eşliğinde kömbeleri yapıyor.
Şaziye Onar, her bayram kömbe yaptıklarını söyledi.
Bu yıl Kovid-19 nedeniyle ziyaretlerine kimsenin gelmeyeceğini ifade eden Onar, hazırladıkları kömbeleri uzaktaki akrabalarının yanı sıra komşularına göndereceklerini kaydetti.
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