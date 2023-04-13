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Güncel
AA 13.04.2023 10:10

Mersin'de örtü altında erik hasadı devam ediyor

Mersin'in Silifke ilçesinde seralarda hasadı süren eriğin kilogramı 50-200 liradan alıcı buluyor.

Mersin'de örtü altında erik hasadı devam ediyor
[Fotograf: AA]

Yaş meyve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, örtü altında yetiştirilen erikte hasat mesaisi devam ediyor.Tarım işçilerince dallarından toplanan erikler, makine yardımıyla boylarına göre paketlere ayrılıyor.

Kamyonetlerle ilçe haline taşınan meyveler, hem yurt dışına hem de iç pazara sunuluyor.Sezon başında eriğin 1500 lira olan kilogram fiyatı, hasadın artmasıyla 50-200 liraya geriledi.

İlçe genelinde erik yetiştirilen 15 bin dönüm arazide yaklaşık 20 bin ton rekolte bekleniyor.

"Lezzetiyle yoğun talep görüyor"

Keben Mahallesi'nde 6 dönümlük serada üretim yapan Murat Temur, ürünün hem kalitesinden hem de fiyatından memnun olduklarını söyledi.

Hasadın yaklaşık bir ay daha süreceğini belirten Temur, "Silifke'de yetişen can erik, erkenci olması, görünümü ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun talep görüyor." dedi.

Temur, ürünlerin iç pazarda en çok Ankara, İstanbul ve İzmir'e gönderildiğini, ihracatın da yoğun olarak Katar, Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıldığını kaydetti.

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