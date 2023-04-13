Kars nisan ayında beyaza büründü

Hava sıcaklığının gece eksi 5 dereceye düştüğü Kars’ta sabah erken saatlerde işlerini gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürprizi karşılaştı.

Kars’ta bahar ayında kışı yaşadıklarını ifade eden Adem Kaya, “Bahar ayındayız, şuanda kışı yaşıyoruz.Kars’ta, soğuk bir memleket, zaten yazımız 2-3 aydır. 9-10 ay kışımız var. Daha önce 23 Nisan’da kar yağmıştı, 5 Mayıs’ta Kars’a kar yağmıştı. Geçen yılda bu şekildeydi. Kışımız böyle Doğun en son şehri olan Kars soğuk memlekettir. Soğuğu yaşıyoruz. Bahar ayındayız, kar yağışı halen devam ediyor” dedi.

Sağanak uyarısı

Öte yandan yağışlı havanın Kars’ta aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü sağanak yağış uyarısında bulundu.