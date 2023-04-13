Dolu ve donun vurduğu çağla, dalında kaldı

Silifke ilçesine bağlı Akdere Mahallesi'nde geçen aylarda etkisini gösteren dolu ve don nedeniyle badem ağaçlarında meyve tutumu azaldı.

Dolunun vurduğu ağaçlarda zararlar oluşurken, nisan ayının başında baharın müjdecisi çağlalar olgunlaştı. Yaklaşık 300 bin ağaçla üretimin yapıldığı ilçede Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, "Çağlanın temsili başlangıç fiyatı 100 TL'ydi.

Sonraki süreçte beklenen rağbet olmadı. Fiyatlar dalında 10 TL'ye kadar düştü. Rekolte bu yıl çok zayıf. Özellikle yaylalarda etkisini gösteren don ve dolu, ağaçlarda zararlar oluşturdu.

Maalesef ki bu yıl çağla para etmiyor. İlçemizde yaklaşık 300 bin ağaç var. Devletimiz fidan, gübre, damlama sulama sistemi ve havuz brandası desteği verdi. Ancak üretici para etmediği için çağlayı toplamıyor" dedi.

"Hasadımız sönük geçiyor"

Uzun yıllardır Akdere Mahallesi'nde çağla alımı yapan Mehmet Ali Koptur, "Geçen yıllara göre bu yıl hasadımız sönük geçiyor. İki kez dolu oldu. Bu yıl günde 500-600 kilo çağla satılmaya zor geliyor. Geçen yıl sadece öğle saatlerine kadar 1,5 ton satılmaya ürün gelirdi. Hem iklim hem de fiyatlar bizi vurdu" diye konuştu.

Üretici Ramazan Keleş ise "Geçen yıl 3 günde bir 150 kilo çağla satıyorduk. Bu yıl daha 30 kilo ancak sattık" ifadelerini kullandı.