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Güncel
İHA 13.04.2023 09:08

Gümüşhane’de şiddetli yağış: Bahçeler gölete döndü

Gümüşhane’de şiddetli yağmurla beraber taşan Harşit Çayı nedeniyle merkeze bağlı Pirahmet köyünde bahçeler gölete döndü.

Gümüşhane’de şiddetli yağış: Bahçeler gölete döndü

Gümüşhane’de etkisini gösteren şiddetli yağışlar kentin birçok noktasında hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki yamaç arazilerden kaya parçaları düşerken, Türkiye’nin en hızlı akan çayı olarak nitelendirilen Harşit Çayı’nda su seviyesi korkutucu seviyelere yükseldi. Kentte merkeze bağlı Pirahmet köyünde ise Harşit Çayı’nın su seviyesinin artması nedeniyle bahçeler sular altında kaldı. Gölete dönen bahçelerin sahipleri en büyük tesellilerinin henüz ekime başlamamış olmalarını ifade ettiler.

Gümüşhane’de şiddetli yağış: Bahçeler gölete döndü



“Evim ve arazim sular altında kaldı”

Bölgede her yıl bu tür su basma olaylarının meydana geldiğini ama daha önce bu seviyede bir baskın yaşanmadığını dile getiren Naim Meydan, “Ben bahçeleri su bastığını haber alır almaz buraya geldim. Bize burada Karayolları tarafından bir kanal yapılıyordu dolayısıyla burada bir çalışma vardı oradan geldiğini düşündüm suyun ve düşündüğüm gibi de oldu. Burada aslında her sene böyle su geliyor ilkbaharda, bu sene de geldi ama bu kadar fazla olacağını hiç tahmin etmedik. Sonucunda benim evim ve arazim de sular altında kaldı. Tek tesellimiz ekime başlamamıştık dolayısıyla bir mağduriyetimiz de olmadı. İlgili Karayollarına da haber verdik, sağ olsunlar hemen yetkililerini gönderdiler ve incelemelere başladılar. Biz de komşumuz olan Arzular belediyesinden rica ettik bize bir iş makinesi gönderdiler o araçla şu anda suyu kestik. Su şu anda kesilmiş durumda ama bu su ne zaman tahliye olur onu bilmiyorum” dedi.

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