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Güncel
AA 02.06.2023 10:45

Mersin'de Optisyenler ve Gözlükçüler Günü kutlandı

Mersin'in Silifke ilçesinde Optisyenler ve Gözlükçüler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin'de Optisyenler ve Gözlükçüler Günü kutlandı

Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende, VIII. Bölge Mersin Optisyen ve Gözlükçüler Odası Silifke Temsilcisi Mehmet Topal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, etkinlikte saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu.

Topal, törende, böyle bir günü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen afetzedelerin gözlük ihtiyaçlarının bedelsiz karşılandığını kaydetti.

Törene, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, İlçe Sağlık Müdürü Uğurhan Uğur ve ilçede hizmet veren optisyen ve gözlükçüler katıldı.

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