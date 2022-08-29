Tarsus ilçesi Boğazpınar Mahallesi Karasu Kanyonu'nda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı olduğu belirlenen E.K'yi, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.K. ambulansla Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.