Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin’de kanyonda mahsur kalan kişi kurtarıldı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Mersin’de kanyonda mahsur kalan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Tarsus ilçesi Boğazpınar Mahallesi Karasu Kanyonu'nda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı olduğu belirlenen E.K'yi, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtardı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.K. ambulansla Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Mersin
Son Haberler
- 08:24
- 08:04
- 07:58
- 07:41
- 07:11
Sıradaki Haber
Güneşten etkilenen hastanın kafasında sıcak ödemi oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz