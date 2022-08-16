Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kaçak silah ticareti operasyonunda 4 gözaltı
[Getty (Arşiv)]
Mersin'in Toroslar ilçesinde, oto yıkamacıda kaçak silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri Toroslar ilçesinde bir oto yıkamacıda kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 59 mermi ve 4 fişek ele geçirildi.
Ekipler, zanlılar F.U, E.U, G.C. ve M.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Mersin Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı
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