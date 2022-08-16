Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 10:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
[Fotograf: İHA]
Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi'nde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalıimalar doğrultusunda M.Y.'nin ikametine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 gram metamfetamin maddesi ve 80 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili M.Y. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu
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