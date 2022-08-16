Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi'nde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalıimalar doğrultusunda M.Y.'nin ikametine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 gram metamfetamin maddesi ve 80 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Y. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.