Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
[Fotograf: AA]
AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Aydın'da vatandaşlara muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.
AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, Yahya Ümit Orbay Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, muharrem ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini belirtti.
AK Parti ve MHP üyelerinin katıldığı etkinlikte 1500 kişiye aşure dağıtıldı.
Etiketler: Aydın
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