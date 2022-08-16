Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da tanker devrildi: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Özsoğuksu Mahallesi'nde İ.G'nin kullandığı akaryakıt yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tarlanın yanındaki sulama kanalına devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hasar oluşan tanker, iş makinesi yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
Etiketler: Hatay
Son Haberler
- 10:56
- 10:45
- 10:54
- 10:40
- 10:41
Sıradaki Haber
Rize'de 22. Ovit Yayla Şenliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz