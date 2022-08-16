Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda 80 sentetik hap, 12 uyuşturucu kullanma aparatı ve 7 uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu
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