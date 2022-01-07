Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, bir iş yeri ve depoda yapılan aramada, 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 adreste kaçak akaryakıt depolandığını tespit etti.
İş yeri ve depoda yapılan aramada, variller içerisinde 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt bulundu.
Gözaltına alınan R.A. ve M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Akaryakıt Kaçakçılık Mersin
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