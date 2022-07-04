Araç bakımı nasıl yapılır?

Araç bakımı nasıl yapılır?

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Kazada iki araçtaki 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz tespit edilemeyen 33 AFJ 152 plakalı hafif ticari araçla 33 AFU 456 plakalı otomobil, Kelceköy Mahallesi'nde çarpıştı.

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