Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf AA]
Mersin'in Mut ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin isimleri henüz tespit edilemeyen 33 AFJ 152 plakalı hafif ticari araçla 33 AFU 456 plakalı otomobil, Kelceköy Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada iki araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
Son Haberler
- 10:57
- 10:48
- 10:38
- 10:38
- 10:33
Sıradaki Haber
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu....
Yükleniyor lütfen bekleyiniz