Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu....
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz arasında ödenecek. Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Kurban bayramı ikramiyesi 2022...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alacak.
2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.
Emekli maaşı ne zaman yatacak?
|AYLIK ÖDEME GÜNÜ
|İKRAMİYE ÖDEME GÜNÜ
|4A (SSK)
|17, 18, 19, 20, 21 Temmuz
|5 Temmuz 2022
|22, 23, 24, 25, 26 Temmuz
|6 Temmuz 2022
|4B (BAĞKUR)
|7 Temmuz 2022
|4C (EMEKLİ SANDIĞI)
|1 Temmuz
|2 Temmuz 2022
|2, 3, 4, 5 Temmuz
|2-5 Temmuz 2022
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