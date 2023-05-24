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Güncel
AA 24.05.2023 23:17

Mersin'de huzurevinde tanışan çift evlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde kaldıkları huzurevinde tanışan Aysel Nazik ile Mehmet Çelik düzenlenen törenle evlendi.

Mersin'de huzurevinde tanışan çift evlendi

Silifke Huzurevinde kalan 61 yaşındaki Aysel Nazik ve 74 Mehmet Çelik burada tanışıp arkadaş oldu.

Arkadaşlıkları sevgiye dönüşen çift, evlenmeye karar vererek Silifke Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuruda bulundu.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'un kıydığı nikahta Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner de şahitlik yaptı.

Nikah cüzdanını çifte teslim eden Başkan Altunok, çifte mutluluk diledi.

Aysel Nazik ve Mehmet Çelik çifti, mutluluklarına destek olanlara teşekkür etti.

Nikahın ardından çift tebrikleri kabul etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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