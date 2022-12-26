Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Mersin'in Silifke ilçesinde 6 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Arkum Mahallesi'ndeki 6 evden hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.
Bir ikametteki ayak izi ile güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının kimliğini belirledi.
Adresine operasyon düzenleyen ekipleri görünce kaçmaya çalışan şüpheli, gizlenmek için girdiği depoda yakalandı. Zanlının ayakkabısının tabanı da olay yerindeki ayak iziyle eşleşti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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