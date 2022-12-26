Alınan bilgiye göre, intihar etmek için Kozan Kalesi'nin altındaki kayalıklara çıktığı belirtilen S.M. (17) polisin çabaları sonucu eyleminden vazgeçirildi.

Çıktığı kayalıklardan inemeyen gencin kurtarılması için durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiyeye bağlı Cankur ekibi, yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kalan S.M'yi kale surlarından aşağıya attığı ip merdivenle kurtardı.

Bu sırada üşüyen gence bir polis memuru da montunu verdi.

S.M, kontrol amaçlı Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.