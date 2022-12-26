Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 71 şüpheli yakalandı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 300 gramdan fazla farklı miktar ve çeşitlerde uyuşturucu madde, gümrük kaçağı 15 bin 215 paket sigara, 2 bin 175 puro, 173 çeşitli eşya, 39 elektronik eşya, 70 cep telefonu aksesuarı, 42 cep telefonu, 23 kilogram çay, 22 litre alkol, 2 kilogram nargile tütünü, 2 elektronik sigara tütünü ile 2 sahte pasaport ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı.