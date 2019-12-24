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Mersin'de fırtına seralara zarar verdi24 Aralık 2019 Salı 12:57 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 12:58
Mersin'in Anamur ilçesinde yağışla etkili olan fırtına nedeniyle bazı muz ve çilek seraları yıkıldı.
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Anamur ilçesinde Çeltikli Mahallesi'nde geceden itibaren devam eden fırtınada yaklaşık 12 dönüm serada zarar oluştu.
Çiftçiler, seraların yırtılan naylonları arasındaki ürünlerin bir kısmını kurtarmaya çalıştı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespitine yönelik incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA