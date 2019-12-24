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Mersin'de fırtına seralara zarar verdi

24 Aralık 2019 Salı 12:57 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 12:58

Mersin'in Anamur ilçesinde yağışla etkili olan fırtına nedeniyle bazı muz ve çilek seraları yıkıldı.

[Fotoğraf: AA]