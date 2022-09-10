Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra akadan çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Mehmet Şengül idaresindeki otomobil, Tarsus-Pozantı otoyolu Çamalan mevkisinde, İ.K'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücünün eşi Şahide Şengül ile otomobildeki M.Ş. ve F.Ş, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Şahide Şengül hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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