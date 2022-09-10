Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt Havalimanı, geçen ay 5 bin 985 yolcuya hizmet verdi.
Siirt Havalimanı ağustos ayında 5 bin 985 yolcuya hizmet verdi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ağustos ayı istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Siirt Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 5 bin 985, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 52’ye ulaştı, kargo, posta ve bagaj trafiği ise 62 ton oldu.
8 aylık (Ocak-Ağustos) dönemde ise yolcu trafiği 32 bin 936, uçak trafiği 336, yük trafiği ise 325 ton olarak gerçekleşti.
Etiketler: Siirt
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