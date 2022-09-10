Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ağustos ayı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Siirt Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 5 bin 985, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 52’ye ulaştı, kargo, posta ve bagaj trafiği ise 62 ton oldu.

8 aylık (Ocak-Ağustos) dönemde ise yolcu trafiği 32 bin 936, uçak trafiği 336, yük trafiği ise 325 ton olarak gerçekleşti.